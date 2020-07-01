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  • Energy Label Europe F
    Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Energy Label Europe F
    Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante
  • Visualización magnífica con un diseño elegante

Descatalogado

Monitor LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Visualización magnífica con un diseño elegante
El monitor 4K UHD de 27" de Philips ofrece una calidad de imagen ultranítida. La imagen 4K UHD con visualización extra amplia proporciona la máxima claridad e imágenes auténticas desde cualquier ángulo de visión frontal. La tecnología sin parpadeos reduce la fatiga ocular después de un uso prolongado.
Ver todos los beneficios

Visualización magnífica con un diseño elegante

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

32

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3

01/07/2020

España

España

Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre

Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro

Ventajas

Precio, Marca, IPS , calidad y resolución

Contras

No tiene para montar un soporte VESA

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

22/03/2021

Portugal

Portugal

Excelente

Muito boa qualidade para o preço que tem. Adoro o monitor

Ventajas

qualidade vs preço

Contras

até agora nenhuma

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Ventajas

Absolutley first class display

Contras

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC según CIE1976

  4. Área sRGB según CIE1931

  5. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.