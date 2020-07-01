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Descatalogado
E Line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
3.9
de 4
32
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Orfeo
01/07/2020
España
Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre
Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro
Ventajas
Precio, Marca, IPS , calidad y resolución
Contras
No tiene para montar un soporte VESA
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Littlearch
22/03/2021
Portugal
Excelente
Muito boa qualidade para o preço que tem. Adoro o monitor
Ventajas
qualidade vs preço
Contras
até agora nenhuma
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Comprador verificado
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Ventajas
Absolutley first class display
Contras
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.