ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Energy Label Europe E
    Color sorprendente, diseño elegante
  • Color sorprendente, diseño elegante
  • Color sorprendente, diseño elegante
  • Energy Label Europe E
    Color sorprendente, diseño elegante
  • Color sorprendente, diseño elegante
  • Color sorprendente, diseño elegante

Descatalogado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Reseñas

1 premio

Color sorprendente, diseño elegante
El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.
Ver todos los beneficios

Color sorprendente, diseño elegante

  • E-Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-7185178

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

28

Reseñas

04/11/2020

Portugal

Portugal

Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!

É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.

Ventajas

LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.

Contras

Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

04/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.

É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.

Ventajas

LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.

Contras

Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de AMD Arrow, FreeSync y las combinaciones derivadas son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. El resto de nombres se proporciona con fines informativos únicamente y puede hacer referencia a marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE 1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.