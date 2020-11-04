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Descatalogado
276E9QDSB/00
E-Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Premios
3.4
de 4
28
Reseñas
DraAdvogada
04/11/2020
Portugal
Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!
É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.
Ventajas
LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.
Contras
Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
ClienteMisterio
04/11/2020
Portugal
Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.
É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.
Ventajas
LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.
Contras
Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de AMD Arrow, FreeSync y las combinaciones derivadas son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. El resto de nombres se proporciona con fines informativos únicamente y puede hacer referencia a marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE 1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.