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Descatalogado

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.2

| (59) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Color sorprendente, inmersión total

Disfruta de una auténtica inmersión con los monitores curvos de Philips. El monitor curvo E Line de 32" ofrece una experiencia realmente envolvente con una increíble calidad de imagen Full HD. Además, la tecnología Ultra Wide-Color ofrece una calidad del color que consigue que las imágenes cobren vida.

Ver todos los beneficios

Color sorprendente, inmersión total

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto de inmersión, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

59

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

15/12/2022

España

España

Comprador verificado

El equipo funciona magnífico

Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.

Ventajas

Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.

Contras

Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2022-11-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2022-11-15

17/03/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno Bonito y barato

Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.

Ventajas

Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano

Contras

De momento nooooo hay

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-11-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-11-17

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Me funciona perfectamente.

Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.

Ventajas

Su calidad y precio

Contras

Por ahora ninguna.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-12-05

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.