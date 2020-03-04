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Descatalogado
32PHS4112/12
Televisor LED ultrafino
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
3.8
de 4
58
Reseñas
Lars44
04/03/2020
Deutschland
Gutes Gerät
Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen
Ventajas
leichte Bedienung
Contras
Der Klang lässt sich verbessern
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV
Fecha de uso 2019-09-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV
Fecha de uso 2019-09-04
piero52
20/08/2018
Italia
Domanda a carattere generale.
Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
didier08800
10/08/2018
France
Tres bonne qualité
Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.