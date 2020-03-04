ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del control remoto
  • Dibujo lateral del conector
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del control remoto
  • Dibujo lateral del conector
  • Imagen principal

Descatalogado

4100 seriesTelevisor LED ultrafino

32PHS4112/12

3.8

| (58) Reseñas

Televisor LED ultrafino

Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Digital Crystal Clear

Televisor LED ultrafino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Soportes finos y elegantes para una mayor ligereza

Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.

Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

Televisor LED para unas imágenes con un contraste increíble

Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

58

Reseñas

04/03/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen

Ventajas

leichte Bedienung

Contras

Der Klang lässt sich verbessern

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Fecha de uso 2019-09-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Fecha de uso 2019-09-04

20/08/2018

Italia

Italia

Domanda a carattere generale.

Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

10/08/2018

France

France

Tres bonne qualité

Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.