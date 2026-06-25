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Descatalogado

X-tremeVisionBombillas para faros delanteros de vehículos

12342XV+B1

3.8
| (256) Reseñas
Llevá el rendimiento al extremo con X-treme
Las bombillas para automóviles Philips X-tremeVision son unas de las más brillantes que podés comprar. Destacan por encima de cualquier otra lámpara para auto con hasta un 130% más de brillo y un haz de longitud superior. De esta forma podrás ver más lejos, reaccionar con más rapidez y conducir con mayor seguridad.
Ver todos los beneficios

Luz hasta un 130% más brillante

Llevá el rendimiento al extremo con X-treme

  • Tipo de lámpara: H4

  • Paquete de: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Más luz

Luz significativamente más blanca para una mayor comodidad y seguridad

La luz blanca brillante (hasta 3500 K) es significativamente más blanca que la de los faros delanteros estándares. La tecnología de recubrimiento gradiente patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna más cómoda.

Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para vos y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para vos como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.

Excepcional calidad y rendimiento del haz

Con una combinación de más luz y mayor temperatura del color, se puede considerar a Philips X-tremeVision como uno de los haces de mejor rendimiento en el mercado de las luces halógenas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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