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Descatalogado
12342XV+B1
Tipo de lámpara: H4
Paquete de: 1
12 V, 60/55 W
Más luz
La luz blanca brillante (hasta 3500 K) es significativamente más blanca que la de los faros delanteros estándares. La tecnología de recubrimiento gradiente patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna más cómoda.
Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para vos y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para vos como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.
Con una combinación de más luz y mayor temperatura del color, se puede considerar a Philips X-tremeVision como uno de los haces de mejor rendimiento en el mercado de las luces halógenas.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08