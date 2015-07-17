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Descatalogado
12972XV+B1
Lleva el rendimiento al extremo con X-treme
Los focos para coches Philips X-tremeVision son unos de los más brillantes que puedes comprar. Destacan por encima de cualquier otra lámpara para coches con hasta un 130% más de brillo y un haz de longitud superior. De esta forma podrás ver más lejos, reaccionar con más rapidez y conducir con mayor seguridad.
Tipo de lámpara: H7
Pack de: 1
12 V, 55 W
Más luz
La luz blanca brillante (hasta 3500 K) es significativamente más blanca que la de los faros delanteros estándares. La tecnología de recubrimiento gradiente patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna más cómoda.
Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para vos y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para vos como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.
Con una combinación de más luz y mayor temperatura del color, se puede considerar a Philips X-tremeVision como uno de los haces de mejor rendimiento en el mercado de las luces halógenas.
2.8
de 4
12
Reseñas
dilux75
17/07/2015
Italia
A+++
Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Sí, recomiendo este producto
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Coco70
26/01/2015
France
Impeccable
Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
Sí, recomiendo este producto
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focush4
12/03/2016
Italia
buon prodotto
ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Sí, recomiendo este producto
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