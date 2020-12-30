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Descatalogado
Televisor LED Full HD plano con Android
Mucho más que un buen aspecto: el televisor Full HD de la serie 6500 tiene toda la potencia de Android. Comenzamos con el motor Perfect Pixel HD para ofrecer unas imágenes brillantes, luego incorporamos Ambilight, un diseño moderno y materiales reales para llevar tu experiencia a un nuevo nivel.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB, ampliable
DVB-T/C/S/S2
Gracias a Android en tu Smart TV, disfrutarás de un procesador rápido y una interfaz fácil de usar. Controla un sinfín de contenidos: Google Play™, Netflix, el navegador de Internet… y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus favoritos.
Te encanta ver películas, pero pides la mejor imagen posible. Perfect Natural Motion es nuestra tecnología de mejora del movimiento que reduce la trepidación, proporcionándote una imagen en movimiento fluida. Las películas se graban a una velocidad de 24 cuadros por segundo, lo que provoca trepidación. Sin embargo, PNM cuadruplica el número de cuadros a 100 cambios de movimiento por segundo. De este modo, se elimina la trepidación, ofreciendo una imagen más nítida y fluida.
Al presentar un diseño contemporáneo, este televisor se fusiona a la perfección con la decoración de tu hogar. Tu televisor tiene que parecer atractivo tanto encendido como apagado.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.4
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Mawilm
30/12/2020
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.
Ventajas
Android, Ambilight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Fecha de uso 2018-12-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Fecha de uso 2018-12-29
Gerd57
05/02/2016
Deutschland
Comprador verificado
Klasse Bild
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Tehnikopa
27/10/2015
Deutschland
Comprador verificado
Licht und Schatten
Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.