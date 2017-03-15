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Descatalogado
42403XVC1
Tipo bombilla: D3S
Pack de: 1
42 V, 35 W
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.
A menudo, nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles
3.7
de 4
3
Reseñas
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Sí, recomiendo este producto
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danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Sí, recomiendo este producto
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GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
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