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  • Sienta el confort y conduzca seguro
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Descatalogado

Xenon X-tremeVision plusBombilla Xenon para faros delanteros de coches

42403XVC1

3.7
| (3) Reseñas
Sienta el confort y conduzca seguro
Con hasta un 50 % más de visión, esta solución de iluminación de xenón de alta potencia proporciona gran brillo para maximizar la visibilidad y satisfacer las necesidades de los conductores más exigentes. Philips Xenon X-tremeVision es la elección definitiva para los conductores.
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Visión hasta un 50% más clara

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  • Tipo bombilla: D3S

  • Pack de: 1

  • 42 V, 35 W

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

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Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

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Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Fabricante de lámparas para coches galardonado

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A menudo, nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

3

Reseñas

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

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10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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