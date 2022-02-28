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Descatalogado
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (42,51"/108 cm en diagonal)
3840 x 2160 (4K UHD)
Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.
DisplayHDR 1000 con certificado VESA proporciona una experiencia visual completamente distinta a otras pantallas "compatibles con HDR". Los negros extremadamente profundos y los blancos luminosos contrastan con los colores brillantes para resaltar los detalles como nunca antes habías experimentado. Los jugadores pueden detectar fácilmente a los enemigos ocultos en las esquinas oscuras o las sombras, y los aficionados a las películas, disfrutar de un espectáculo más realista y cautivador. Esta pantalla Philips Momentum incluye varios modos HDR optimizados para diferentes usos: Juego HDR, Película HDR y Foto HDR.
Premios
3.7
de 4
30
Reseñas
feolas87
28/02/2022
España
Mando a distancia recibido
Quería confirmar que el mando a distancia ha llegado y podemos usarlo felizmente, ya que sin él resultaba difícil su manejo. La comunicación con Philips y la recepción ha sido fantástica. Buen servicio técnico. El mando a distancia es muy simple y ligero. Lo normal para un monitor.
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Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
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Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 558M1RY Pantalla 4K HDR con Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Ventajas
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Contras
Too large for PC use on a desk
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Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
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Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Ventajas
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Contras
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
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Esta reseña se realizó para Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
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Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Tiempo de latencia más bajo < 4 ms, se trata de un caso especial y se mide.
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Interpolación de 8 bits a 10 bits con FRC