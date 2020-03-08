Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
43PFS4132/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen Full HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
108 cm (43")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.
3.6
de 4
70
Reseñas
Liebre presurosa
08/03/2020
España
Siempre he usado esta marca
Desde que lo compre va genial, imágenes muy claras y nítidas, seguire usando esta marca.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2018-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 49PFS4132 Televisor LED Full HD ultraplano
Fecha de uso 2018-03-08
ciro75
04/06/2020
Italia
ottimo prodotto
Ottimo prodotto, peccato che per il multimediale non supporta il file system fat64 e NTFS. Nelle istruzioni per aggiornare il firmware via USB , scrivete che bisogna inserire la pendrive con i file di aggiornamento da TV spenta, e poi va accesa e aspettare la lettura dell'aggiornamento, altrimenti non si aggiorna e anche manualmente non trova il file.
Ventajas
immagini, estetica, possibilità di registrare da supporto esterno, dbv T2 main10.
Contras
il nero non e proprio nero, e si vedono le luci delle lampade ai due lati dello schermo
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Fecha de uso 2020-02-04
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 TV LED ultra sottile Full HD
Fecha de uso 2020-02-04
PetMor
06/03/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή τηλεόραση.
Πολύ καλή εικόνα, φιλικό εύχρηστο μενού για τον χρήστη , άριστη ποιότητα κατασκευής.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 32PFS4132 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.