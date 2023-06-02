Disfruta de una imagen nítida y viva, además del sonido Dolby Atmos y juegos fluidos. Este smart TV de Philips es la solución perfecta cuando quieres que todo se vea y suene bien. Ambilight hace que todo lo que veas o juegues sea aún más envolvente.
Sencillo. Inteligente. Atractivo.
TV Ambilight 4K
Televisor Ambilight de 164 cm (65")
Compatible con principales formatos HDR
Smart TV de Philips
Sumérgete en lo que más te gusta. Televisor Ambilight.
Los modelos Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.
Imagen ultranítida. Visualización vibrante.
Veas lo que veas, este televisor LED Ambilight 4K produce una imagen brillante y ultranítida con colores vivos. Además, admite los principales formatos HDR, por lo que podrás ver más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas, al transmitir contenido HDR.
Gran televisor. Sin complicaciones. Smart TV de Philips.
Encuentra lo que buscas rápidamente con nuestro nuevo Smart TV. ¿Estás disfrutando de una serie? Puedes seguir viéndola directamente desde la pantalla de inicio. Y si buscas algo nuevo, puedes explorar categorías como Acción o Drama y ver sugerencias de los mejores servicios de streaming, todo en el mismo lugar.
Televisor elegante preparado para el futuro.
La pantalla prácticamente sin bisel de este televisor Ambilight se adapta a casi cualquier interior, y el delgado soporte en gris oscuro tiene la altura perfecta para acomodar una barra de sonido. Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y nuestros materiales impresos utilizan papel reciclado.
Excelente para juegos. VRR y tiempo de latencia bajo en cualquier consola.
La conectividad HDMI 2.1 te permite sacar el máximo partido a tu consola, con partidas y gráficos fluidos. Admite VRR, y el ajuste de bajo tiempo de latencia se activa automáticamente al encender la consola. El modo de juego de Ambilight intensifica la emoción de cada partida.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Adaptable al color de la pared
Modo Lounge light
Modo de juego
Música y Ambilight
AmbiSleep
Ambilight integrado
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
65
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
164
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160
Frecuencia de actualización nativa
60
Hz
Motor de imagen
Pixel Precise Ultra HD
Mejora de la imagen
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatible con HDR10+
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
576p-50 Hz
640 x 480-60 Hz
720p-50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
,50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440-60 Hz
3840 x 2160p-24 Hz,25 Hz,30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
Guía de programación de televisión*
Guía electrónica de programación de 8 días
Indicación de la fuerza de la señal
Sí
Teletexto
Hipertexto de 1000 páginas
Compatibilidad HEVC
Sí
Funciones de Smart TV
Interacción con el usuario
SimplyShare
Duplicación de pantalla
Televisión interactiva
HbbTV
Aplicaciones de Smart TV*
YouTube
Tienda Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Asistente de voz*
Funciona con Alexa
Funciona con Asistente de Google
Aplicaciones multimedia
Formatos de reproducción de vídeo
Contenedores: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formatos de reproducción de música
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
WMA-PRO (v9 y v10)
FLAC
Formatos de subtítulos compatibles
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formatos de reproducción de imagen
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
En procesamiento
Potencia de procesamiento
Dual Core
Sonido
Potencia de salida (RMS)
16 W
Configuración del altavoz
2 altavoces de rango completo de 8 W
Códec
Dolby Digital MS12 V2.5
DTS-HD(M6)
Mejora del sonido
Sonido IA
Diálogo nítido
Mejora de graves Dolby
Nivelador automático de volumen Dolby
Modo nocturno
Ecualizador IA
Conectividad
Número de conexiones de HDMI
3
Funciones de HDMI
4K
Canal de retorno de audio
EasyLink (HDMI-CEC)
Conexión mediante mando a distancia
Control de audio del sistema
Modo de espera del sistema
Reproducción con una sola pulsación
Número de USB
2
Conexión inalámbrica
Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
Otras conexiones
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Salida de auriculares
Conector del servicio
Conector de satélite
HDCP 2.3
Sí en todas las conexiones HDMI
HDMI ARC
Sí, en la conexión HDMI1
Funciones HDMI 2.1
eARC en HDMI 1
Compatible con eARC/VRR/ALLM
Funciones de vídeo HDMI compatibles
Juego
ALLM
HDMI VRR
HDR
HLG
HDR10
HDR10+
Etiqueta energética de la UE
Números de registro de EPREL
1634162
Clase energética para SDR
F
Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
102
kWh/1000 h
Clase energética para HDR
G
Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
149
kWh/1000 h
Consumo de energía en modo apagado
No disponible
Modo de espera en red
2,0
W
Tecnología del panel utilizada
LED LCD
Potencia
Red eléctrica
220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo en modo de espera
menos de 0,3 W
Funciones de ahorro de energía
Temporizador de desconexión automática
Silenciamiento de imagen (para radio)
Modo Eco
Sensor de luz
Accesorios
Accesorios incluidos
Mando a distancia
2 pilas AAA
Soporte para la mesa
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido
Folleto legal y de seguridad
Diseño
Colores del televisor
Bisel negro mate
Diseño del soporte
Soportes negro mate
Dimensiones
Anchura del dispositivo
1450,0
mm
Altura del dispositivo
846,0
mm
Profundidad del dispositivo
85,0
mm
Peso del producto
20,3
kg
Longitud del dispositivo (con soporte)
1450.0
mm
Altura del dispositivo (con soporte)
905.0
mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
300.0
mm
Peso del producto (+ soporte)
20.6
kg
Anchura de la caja
1600.0
mm
Altura de la caja
995.0
mm
Profundidad de la caja
170.0
mm
Peso incluido embalaje
27,3
kg
Anchura del soporte
806.0
mm
Altura del soporte
71.0
mm
Profundidad del soporte
300.0
mm
Distancia entre 2 soportes
806.0
mm
Altura del soporte al borde inferior del televisor
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Rakuten TV está disponible en determinados idiomas y países.
El Asistente de Google está disponible en determinados idiomas y países. La lista de países e idiomas compatibles se irá ampliando con el tiempo. Para obtener la información más actualizada, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.