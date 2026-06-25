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Xenon LongerLifeGarantía de xenón

85122SYS1

3.8
| (256) Reseñas
Te garantizamos que nos preocupa tu seguridad
Las lámparas de xenón Philips LongerLife incluyen de serie una garantía de 4 años. Solo tienes que registrar la compra online para ampliarla 3 años más gratis y gozar de seguridad durante los próximos 7 años.
Ver todos los beneficios

Amplía tu garantía de 4 años a 7 en 3 sencillos pasos

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  • Tipo de lámpara: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Las lámparas Xenon LongerLife tienen 4 años de garantía.

Las lámparas Xenon LongerLife tienen 4 años de garantía.

Las lámparas Xenon Philips LongerLife ofrecen altos niveles de calidad y seguridad. A partir de la fecha de compra, recibirás automáticamente una garantía de 4 años de forma gratuita.

Solo tienes que registrarte online para ampliar la garantía

Solo tienes que registrarte online para ampliar la garantía

Las lámparas Xenon LongerLife tienen una vida útil más larga que cualquier lámpara de xenón de Philips. Para disfrutar de total tranquilidad, puedes ampliar la garantía 3 años más gratis. Solo tienes que registrarte en https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty y seguir 3 sencillos pasos: 1. Comprueba que has comprado un producto original de Philips consultando la pegatina del certificado de autenticidad en el embalaje del producto. 2. Rellena tus datos online y proporciona una prueba de compra. 3. Imprime y conserva tu certificado de garantía de 7 años.

Las lámparas para coche Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Las lámparas para coche Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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