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  • Luz blanca pura contra la oscuridad
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Xenon WhiteVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

85122WHV2S1

3.8
| (256) Reseñas
Luz blanca pura contra la oscuridad
Las lámparas Xenon WhiteVision gen2 de Philips aportan un intenso aspecto blanco a tu coche y producen una luz blanca más brillante y uniforme. La elección ideal para las luces principales de xenón que combina a la perfección con la iluminación LED.
Ver todos los beneficios

Luz intensa más blanca que mejora la concentración durante la conducción

Luz blanca pura contra la oscuridad

  • Tipo de lámpara: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Efecto blanco definitivo perfecto para los LED de tu coche

Las luces principales Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores una luz blanca nítida en sus luces principales, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la actualización definitiva para tus luces principales de xenón.

Haz blanco puro y nítido para ver en la oscuridad

Con una temperatura del color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco nítido y brillante que atraviesa la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir de noche ya no será una limitación.

Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las marcas y señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura del color, las luces principales proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Y disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y a mantenerte alerta cuando conduces de noche.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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