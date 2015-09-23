Solo tienes que registrarte online para ampliar la garantía

Las lámparas Xenon LongerLife tienen una vida útil más larga que cualquier lámpara de xenón de Philips. Para disfrutar de total tranquilidad, puedes ampliar la garantía 3 años más gratis. Solo tienes que registrarte en https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty y seguir 3 sencillos pasos: 1. Comprueba que has comprado un producto original de Philips consultando la pegatina del certificado de autenticidad en el embalaje del producto. 2. Rellena tus datos online y proporciona una prueba de compra. 3. Imprime y conserva tu certificado de garantía de 7 años.