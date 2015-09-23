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Te garantizamos que nos preocupa tu seguridad
Las lámparas de xenón Philips LongerLife incluyen de serie una garantía de 4 años. Solo tienes que registrar la compra online para ampliarla 3 años más gratis y gozar de seguridad durante los próximos 7 años.
Tipo de lámpara: D2R
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
Las lámparas Xenon Philips LongerLife ofrecen altos niveles de calidad y seguridad. A partir de la fecha de compra, recibirás automáticamente una garantía de 4 años de forma gratuita.
Las lámparas Xenon LongerLife tienen una vida útil más larga que cualquier lámpara de xenón de Philips. Para disfrutar de total tranquilidad, puedes ampliar la garantía 3 años más gratis. Solo tienes que registrarte en https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty y seguir 3 sencillos pasos: 1. Comprueba que has comprado un producto original de Philips consultando la pegatina del certificado de autenticidad en el embalaje del producto. 2. Rellena tus datos online y proporciona una prueba de compra. 3. Imprime y conserva tu certificado de garantía de 7 años.
El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.
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