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Xenon VisionLámpara de xenón para luces principales de coche

85415VIC1

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Conduce con seguridad
La gama Xenon Vision de Philips es la mejor solución para reemplazar una única lámpara fundida, ya que se adapta al color de la que no se ha cambiado gracias a su nueva tecnología de reemplazo de una sola lámpara. Por lo tanto, es la lámpara de repuesto ideal y además es económica.
Ver todos los beneficios

Ideal como repuesto

Conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

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Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

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Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Fabricante de lámparas para coches galardonado

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A menudo, nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

09/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A value for money xenon bulb

Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

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