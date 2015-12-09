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Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.
A menudo, nuestras lámparas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
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Esta reseña se realizó para Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb