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85415WHV2C1
Tipo de lámpara: D1S
Pack de: 1
85 V, 35 W
Las luces principales Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores una luz blanca nítida en sus luces principales, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la actualización definitiva para tus luces principales de xenón.
Con una temperatura del color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco nítido y brillante que atraviesa la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir de noche ya no será una limitación.
Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las marcas y señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura del color, las luces principales proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Y disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y a mantenerte alerta cuando conduces de noche.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08