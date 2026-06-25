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Descatalogado

Xenon WhiteVisionLámpara de xenón para luces principales de coche

85415WHVS1

3.8
| (256) Reseñas
La seguridad nunca había sido tan atractiva
Las lámparas Xenon WhiteVision de Philips aportan un intenso aspecto blanco a tu coche y mejoran la visibilidad en la carretera con una luz blanca de hasta 6000 kelvin. La elección ideal para las luces principales de xenón que combina a la perfección con la iluminación LED.
Ver todos los beneficios

Efecto LED blanco definitivo

La seguridad nunca había sido tan atractiva

  • Tipo de lámpara: D1S

  • Pack de: 1

  • 85 V, 35 W

100 % legal en carretera, luz blanca 100 % intensa

Xenon WhiteVision dispone de certificación ECE y de una luz blanca intensa legal para carretera. Te proporciona lo último en alta visibilidad sin el irritante tráfico en sentido contrario gracias a un color en los faros delanteros que se armoniza con luces LED.

Mayor contraste para aumentar la visibilidad y conducir de forma más segura

Una luz ultra blanca con una temperatura de color de 5000 K permite que las luces principales creen mejores reflejos a partir de las indicaciones y las señales de la carretera. Una luz más blanca es mejor para la concentración y te ayuda a permanecer alerta por la noche, de forma que puedas disfrutar de una experiencia de conducción cómoda y más segura.

Las lámparas para coche Philips son altamente resistentes

El cristal de cuarzo UV es más resistente que el cristal duro y resiste mejor las temperaturas extremas y las vibraciones, lo que elimina el riesgo de fallos prematuros. Las lámparas para coche de cristal de cuarzo UV de Philips permiten que haya una presión mayor en el interior del faro para producir una luz más potente y una vida útil más prolongada.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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