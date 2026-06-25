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Descatalogado
85415WHVS1
Tipo de lámpara: D1S
Pack de: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision dispone de certificación ECE y de una luz blanca intensa legal para carretera. Te proporciona lo último en alta visibilidad sin el irritante tráfico en sentido contrario gracias a un color en los faros delanteros que se armoniza con luces LED.
Una luz ultra blanca con una temperatura de color de 5000 K permite que las luces principales creen mejores reflejos a partir de las indicaciones y las señales de la carretera. Una luz más blanca es mejor para la concentración y te ayuda a permanecer alerta por la noche, de forma que puedas disfrutar de una experiencia de conducción cómoda y más segura.
El cristal de cuarzo UV es más resistente que el cristal duro y resiste mejor las temperaturas extremas y las vibraciones, lo que elimina el riesgo de fallos prematuros. Las lámparas para coche de cristal de cuarzo UV de Philips permiten que haya una presión mayor en el interior del faro para producir una luz más potente y una vida útil más prolongada.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08