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Descatalogado
9005XVGB1
Tipo de lámpara: HB3
12 V, 60 W
Resistencia a vibraciones 10G probada
Hasta un 130 % más de brillo
Cantidad de focos: 1
Contar con una iluminación perfecta es especialmente importante en la distancia, entre 75 y 100 metros por delante del vehículo. Las luces principales Philips X-tremeVision G-force aumentan tu visibilidad con hasta un 130 % más de brillo. Esto te permite reconocer los posibles obstáculos y peligros antes que con la mayoría de lámparas para luces principales halógenas.
Gracias a su geometría optimizada de filamento de gran precisión, llenado de gas a una presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de primera calidad, las luces principales Philips X-tremeVision G-force marcan un nuevo hito en la iluminación para automóviles. Están diseñadas para ofrecer lo último en rendimiento y visibilidad sin concesiones.
La luz brillante de hasta 3450 Kelvin es significativamente más blanca que la de las luces principales estándar. La tecnología Gradient Coating patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar de una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna muy cómoda.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08