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  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
  • Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad

X-tremeVision Pro150Rendimiento y duración

9005XVPB1

3.8
| (256) Reseñas
Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
Gracias a la combinación de un brillo sorprendente con una vida útil de la que antes no disponían las lámparas de alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 le proporciona la visibilidad necesaria para que sus seres queridos y usted disfruten de una mayor seguridad en la carretera.
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La combinación óptima entre alto rendimiento y duración

Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad

  • Tipo de lámpara: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Luz hasta un 150 % más brillante

  • Hasta 450 h

  • Cantidad de focos: 1

Logra una mayor visión para conducir de forma segura

Con Philips X-tremeVision Pro150, disfrutarás de una luz hasta un 150 % más brillante¹. Conduce a casa hacia tus seres queridos sabiendo que verás con claridad incluso en la oscuridad y con condiciones meteorológicas adversas. Su avanzado diseño de filamento proporciona una mayor precisión y luminancia para mejorar la iluminación de la carretera, mientras que la nueva tecnología de cristal de cuarzo Diamond Precision garantiza un mayor brillo.

Hasta 450 horas de uso con una bombilla de alto rendimiento(2)

La nueva técnica de producción de cristal de cuarzo Diamond Precision de Philips aumenta el rendimiento de la luz y proporciona una mayor resistencia a los cambios de temperatura y a la presión. Una composición personalizada de gases protege aún más el filamento del envejecimiento. Esto supone más brillo y una mayor vida útil, de hasta 450 horas (hace referencia a H7; HB3: 450 h), probablemente la más larga de una bombilla tan potente.

La luz fría proporciona una vista más clara y mayor comodidad

Conducir en condiciones oscuras puede hacer que los ojos se cansen, se fuerce la vista y aumente el riesgo de fatiga. X-tremeVision Pro150 de Philips, que proyecta una luz más blanca de hasta 3400 K (hace referencia a H7; HB3: 3500 K), ilumina lo que tienes por delante con un mayor contraste. Esto te ayuda a identificar e interpretar los objetos que se aproximan con mayor seguridad. Además, ver con más claridad te mantiene alerta durante más tiempo y permite que tu conducción sea más segura y agradable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. 1 Brillo en comparación con el estándar legal mínimo.

  2. 2 En aplicaciones para luces cortas; es diferente en aplicaciones para niebla.