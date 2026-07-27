Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.