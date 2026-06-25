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  • Aspecto intenso y llamativo
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WhiteVision ultraLuces blancas de estilo elegante

9006WVUB1

3.8
| (256) Reseñas
Aspecto intenso y llamativo
Philips WhiteVision en formato ultra, con la última fórmula de revestimiento, proporciona una asombrosa luz blanca. Son las luces halógenas más blancas para carretera de nuestra cartera y la elección ideal si buscas un aspecto moderno y elegante.
Ver todos los beneficios

Las últimas luces blancas más elegantes para tu coche

Aspecto intenso y llamativo

  • Tipo de lámpara: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Hasta un 60 % más de visión

  • Hasta 4200 K

  • Cantidad de focos: 1

Luz blanca intensa

Con hasta 4200 K, las luces principales Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con una luz blanca intensa. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.

Luces principales halógenas mejoradas que ofrecen un aspecto elegante

Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.

Impresionantes luces principales homologadas para un estilo elegante

Las luces principales WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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