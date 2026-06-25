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Descatalogado

X-tremeVision G-forceResistencia a vibraciones 10 G

9006XVGB1

3.8
| (256) Reseñas
Disfruta del rendimiento llevado a nuevos extremos
Las lámparas para coche Philips X-tremeVision G-force HB4 son unos de los más brillantes del mercado. Destacan por encima de cualquier otra lámpara para coches con hasta un 130 % más de brillo y un haz de longitud superior. Ve más lejos, reacciona con más rapidez y conduce con mayor seguridad.
Ver todos los beneficios

Luz hasta un 130 % más brillante

Disfruta del rendimiento llevado a nuevos extremos

  • Tipo de lámpara: HB4

  • 12 V, 51 W

  • Resistencia a vibraciones 10G probada

  • Hasta un 130 % más de brillo

  • Cantidad de focos: 1

Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 130% más de brillo

Contar con una iluminación perfecta es especialmente importante en la distancia, entre 75 y 100 metros por delante del vehículo. Las luces principales Philips X-tremeVision G-force aumentan tu visibilidad con hasta un 130 % más de brillo. Esto te permite reconocer los posibles obstáculos y peligros antes que con la mayoría de lámparas para luces principales halógenas.

Una de las lámparas más brillantes: increíble rendimiento lumínico

Gracias a su geometría optimizada de filamento de gran precisión, llenado de gas a una presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de primera calidad, las luces principales Philips X-tremeVision G-force marcan un nuevo hito en la iluminación para automóviles. Están diseñadas para ofrecer lo último en rendimiento y visibilidad sin concesiones.

Luz significativamente más blanca para disfrutar de una mayor comodidad y seguridad

La luz brillante de hasta 3350 Kelvin es significativamente más blanca que la de las luces principales estándar. La tecnología Gradient Coating patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar de una iluminación más brillante y de una experiencia de conducción nocturna muy cómoda.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

256

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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