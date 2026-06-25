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9006XVPB1
Tipo de lámpara: HB4
12 V, 51 W
Luz hasta un 150 % más brillante
Hasta 600 h
Cantidad de focos: 1
Con Philips X-tremeVision Pro150, disfrutarás de una luz hasta un 150 % más brillante¹. Conduce a casa hacia tus seres queridos sabiendo que verás con claridad incluso en la oscuridad y con condiciones meteorológicas adversas. Su avanzado diseño de filamento proporciona una mayor precisión y luminancia para mejorar la iluminación de la carretera, mientras que la nueva tecnología de cristal de cuarzo Diamond Precision garantiza un mayor brillo.
La nueva técnica de producción de cristal de cuarzo Diamond Precision de Philips aumenta el rendimiento de la luz y proporciona una mayor resistencia a los cambios de temperatura y a la presión. Una composición personalizada de gases protege aún más el filamento del envejecimiento. Esto supone más brillo y una mayor vida útil, de hasta 450 horas (hace referencia a H7; HB4: 600 h), probablemente la más larga de una bombilla tan potente.
Gracias a su haz de luz de 70 metros más(2), X-tremeVision Pro150 de Philips mejora tu reacción ante posibles peligros y amplía tu distancia de seguridad, lo que te permitirá disfrutar de una conducción más segura por carretera para ti y tus pasajeros.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
1 Brillo en comparación con el estándar legal mínimo.
2 Distancia de seguridad adicional en comparación con la longitud de haz mínima derivada según la normativa ECE, basada en 1 lux. Distancia más alejada del coche.
3 En aplicaciones para luces cortas; es diferente en aplicaciones para niebla.