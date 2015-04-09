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Descatalogado
Auriculares profesionales para DJ
Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A1PRO están diseñados para profesionales. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.
Auriculares profesionales para DJ
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Controladores de neodimio de 40 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 2500 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.
La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraaurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.
Disfruta de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable con una longitud de 1,4 m y una sección enrollada extensible hasta los 1,8 m. La espiral también reduce la tensión que provocan los tirones en las piezas, a la vez que proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.
4.2
de 4
13
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
MaxxGonza
19/11/2014
España
La Gloria en Auriculares.
El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Sí, recomiendo este producto
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Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Las almohadillas de repuesto de 72 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com