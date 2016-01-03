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Descatalogado

Auriculares profesionales para DJ

A3PRO/00

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Auriculares profesionales para DJ

Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A3PRO están diseñados para profesionales. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.

Ver todos los beneficios

en colaboración con Armin van Buuren

Auriculares profesionales para DJ

  • Auriculares profesionales para DJ

  • Supraaural

  • Almohadillas transpir. calidad superior

  • Plegado completo

Controladores de 50 mm que soportan una potencia de 3000 mW para una música sin distorsiones

Controladores de 50 mm que soportan una potencia de 3000 mW para una música sin distorsiones

Controladores de neodimio de 50 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 3000 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.

El adaptador trenzado de 6,3 mm se conecta a cualquier equipo de música

Los auriculares profesionales para DJ de Philips incluyen un adaptador trenzado de 6,3 mm que puedes conectar a cualquier aparato. Solo tienes que colocarlo sobre el conector de tus auriculares y conectarlo a tu tocadiscos de DJ para obtener un sonido increíble de tu mesa de mezclas. Haz lo mismo en casa con tu sistema Hi-Fi para una experiencia musical sin igual.

Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraaurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

03/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Awesome headphones for DJs

These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para A3PRO Professional DJ headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para A3PRO Professional DJ headphones

13/12/2014

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität

Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

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23/10/2014

Nederland

Nederland

Ultieme Geluidsbeleving

Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!

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Esta reseña se realizó para A3PRO Professional DJ headphones

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Avisos legales

  1. Las almohadillas de repuesto de 90 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com

  2. Los cables sustituibles se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com