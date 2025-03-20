(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tengo mascotas en casa (perro y gato) y además soy alérgica al polen viviendo en una zona rural rodeada de plantas y arboles y justo cuando me llegó el purificador hace un par de semanas es cuando todo a mí alrededor está ya amarillo, vamos en el mejor momento para probarlo. Puedo asegurar que funciona, cuando empieza el polen incluso en casa me cuesta estar bien (aún tomando medicación) y con el enchufado en casa me siento bien, sin problemas. Lo tengo en modo automático así que cuando el detecta que la calidad del aire no es óptima (por ejemplo después de ventilar la casa por las mañanas) se pone en marcha y elimina todos los alérgenos haciendo que la calidad del aire sea buena. A lo largo del día también en momentos puntuales se pone en marcha haciendo que la calidad del aire en casa siempre sea buena. He tenido otros purificadores de aire y el mayor problema que les encontraba es que hacían mucho ruido, pero este, dentro de lo que cabe, no es tan molesto, incluso cuando lo pones al máximo hace menos ruido que por ejemplo un secador de pelo. Estéticamente es también bonito y bastante compacto, no es un aparato que desentone en exceso con la decoración de la casa.