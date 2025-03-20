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Productos reacondicionados
Purificación más rápida con un diseño compacto y elegante
Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
Purifica habitaciones de hasta 65 m²
Tasa de purificación aire de 250 m³/h
Filtro HEPA y de carbón activo
Sensor inteligente PM 2,5
Purificación más rápida con un diseño compacto y elegante (1). Con un filtrado 250 m³/h (CADR), puede gestionar fácilmente espacios de hasta 65 m² (2) y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 12 minutos (3).
El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.
Disfruta de un sueño reparador con nuestro innovador purificador. En el modo de reposo, funciona a 20,5 dB (5), más silencioso que un susurro. Además, la luz de la pantalla digital se atenúa, lo que minimiza cualquier perturbación de la luz.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Ir a piezas y accesorios
4.5
de 4
251
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
lydiam91_3707
20/03/2025
España
Pureprotect Purificador de Aire
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tengo el PureProtect Mini 900 Series en el salón de casa y, aunque es un poco grande para ser un modelo “mini”, funciona realmente bien. Su diseño es sencillo y no desentona con la decoración, además de ser bastante silencioso, lo que es ideal para tenerlo encendido sin molestias. Utiliza un sistema de filtración HEPA junto con un filtro de carbón activado, atrapando polvo, polen, caspa de mascotas y reduciendo olores y compuestos orgánicos volátiles (COV). También cuenta con una función de ionización opcional para mejorar aún más la calidad del aire. A pesar de su tamaño, se nota la diferencia después de unas horas de uso: el ambiente se siente más limpio y ligero, lo que ayuda mucho si tienes alergias. En general, me ha sorprendido lo eficiente que es y lo recomendaría a cualquiera que quiera mejorar la calidad del aire en casa sin gastar demasiado.
Esta reseña se realizó para PureProtect Mini serie 900
Esta reseña se realizó para PureProtect Mini serie 900
inawinterr_6662
19/03/2025
España
Magnífico!!!
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La calidad de este producto es muy buena. El tamaño es grande pero no hace ruido y es súper eficiente! La funcionalidad de este producto es un 10/10!
Esta reseña se realizó para PureProtect Mini serie 900
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gordiusteam_9674
12/03/2025
España
A+
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Llevo utilizando este purificador de aire varias semanas y he de decir, que aunque nunca haya utilizado uno y llevaba unas expectativas nulas, me ha sorprendido MUCHÍSIMO. No sé cómo explicarlo, el aire es totalmente nuevo. Respiras mejor, menos olores. Es una MARAVILLA. No hace nada de ruido. Y de verdad que ya no me veo viviendo sin él. Una pasada!
Esta reseña se realizó para PureProtect Mini serie 900
Esta reseña se realizó para PureProtect Mini serie 900
(1) Comparación del CADR con el modelo anterior de Philips, el AC0850.
(2) El CADR se ha probado de acuerdo con la norma GB/T18801-2022. El área de purificación adecuada se ha calculado según el estándar NRCC-54013.
(3) Cálculo: sala de 48 m³, CADR de 250 m³/h.
(4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um, IUTA.
(5) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m.
(6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.
(7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.
(8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por el laboratorio GMT, con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.
(9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.
(10) Prueba de tasa de reducción microbiana en un laboratorio externo, con el aparato funcionando en modo Turbo durante 1 hora en una cámara de prueba con aerosoles del virus HCOV-229E. Aunque el HCOV-229E está relacionado con él, no es el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.
(11) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 2 horas.
(12) La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.