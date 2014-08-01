Filtra partículas ultrafinas con un tamaño superior a 20 nanómetros*

*En combinación con el filtro HEPA, el filtro multifunción filtra partículas ultrafinas de más de 20 nanómetros, incluidos alérgenos, bacterias, polvo y algunos virus. Según las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la legionela tienen más de 20 nanómetros.