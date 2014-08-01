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Descatalogado
AC4158/00
Aire saludable, siempre
El filtro HEPA y de carbón activado actúa sobre las partículas ultrafinas, los alérgenos, las bacterias y los virus, así como sobre una amplia gama de gases dañinos, como el formaldehído. Este filtro de alto rendimiento se ha desarrollado en colaboración con expertos de Alemania
Elimina partículas de 0,02 µm
*En combinación con el filtro HEPA, el filtro multifunción filtra partículas ultrafinas de más de 20 nanómetros, incluidos alérgenos, bacterias, polvo y algunos virus. Según las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, los virus de la gripe aviar, la gripe humana y la legionela tienen más de 20 nanómetros.
La alerta HealthyAirProtect le avisa inmediatamente cuando es el momento de sustituir el filtro. Cuando uno de los filtros está casi lleno y tiene que limpiarse o sustituirse, la alerta HealthyAirProtect le recordará que lo sustituya o limpie.
La función HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable en todo momento. Apaga el purificador cuando ya no se puede garantizar un aire saludable. Si el filtro no se sustituye rápidamente, la función HealthyAirProtect Lock apagará y bloqueará el aparato para evitar la contaminación secundaria debido a un filtro sucio. Garantizamos un aire saludable siempre.
Opiniones
Según el informe de evaluación de riesgos microbiológicos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la gripe aviar, la gripe humana, la legionela, la hepatitis, y el coronavirus del SARS tienen un tamaño superior a 0,02 micrones.