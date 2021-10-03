Buscar términos

      GoZero Máquina de refrescos

      ADD4901BK/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      ¡Dale vida a tu día a día!

      Date un capricho y disfruta de una refrescante agua con gas en cualquier momento gracias a la máquina de refrescos Philips GoZero. Y en solo 3 sencillos pasos: rellena, enrosca y presiona. Dale un toque positivo a tu vida con su diseño elegante con colores modernos.

      ¡Dale vida a tu día a día!

      • Nivel de gasificación ajustable
      • Gasificación en 3 pasos
      • Botella de plástico sin BPA
      • No se necesita electricidad

      Personaliza tus bebidas gracias al control del nivel de gasificación

      Personaliza los niveles de gasificación a tu gusto. Solo tienes que repetir el proceso de gasificación para disfrutar de esas deliciosas burbujas.

      Prepara bebidas burbujeantes más saludables en casa

      Una opción más sana y fresca para sustituir las bebidas carbonatadas y azucaradas de lata por agua con gas casera.

      3 sencillos pasos para preparar agua fresca con gas en casa

      3 sencillos pasos para preparar agua fresca con gas en casa: rellena, enrosca y presiona

      Agua con gas carbonatada en cualquier momento y lugar

      La máquina de gas no necesita electricidad para funcionar, por lo que podrás disfrutar de agua fresca con gas en cualquier momento y lugar. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón y disfrutar.

      Seguridad garantizada con la válvula de seguridad integrada

      Cuando la máquina está funcionando, la válvula de seguridad libera la presión dentro de la botella automáticamente. Cuando oigas el zumbido, sabrás que el agua con gas está lista para que la disfrutes.

      Material sin BPA

      Material sin BPA.

      Puede colocarse en cualquier lugar

      Tamaño suficientemente compacto como para colocarlo en cualquier lugar. Fácil de configurar independientemente de dónde estés.

      Menos residuos de plástico de usar y tirar

      Un cilindro de CO2 produce hasta 60 litros de deliciosa agua con gas y reemplaza 120 botellas de plástico de un solo uso.*

      Diseño elegante con un color moderno

      Diseño elegante con colores modernos para crear buenas vibraciones en tu vida.

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones generales

        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Control
        Botón mecánico
        Electricidad
        No se necesita electricidad
        Materiales de la carcasa
        Plástico

      • Especificaciones de la botella

        Conexión de la botella
        Twist
        Material de la botella
        Plástico
        Capacidad del biberón
        1 l

      • Especificaciones del cilindro

        Contenido
        CO2 de grado alimentario

      • Elementos incluidos

        Máquina de gas
        1
        Botellas de gasificación
        1
        Cilindro de CO2
        1

      • En comparación con las bebidas carbonatadas embotelladas de 500 ml.

