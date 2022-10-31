Buscar términos
ADD4901WH/10
¡Dale vida a tu día a día!
Date un capricho y disfruta de una refrescante agua con gas en cualquier momento gracias a la máquina de refrescos Philips GoZero. Y en solo 3 sencillos pasos: rellena, enrosca y presiona. Dale un toque positivo a tu vida con su diseño elegante con colores modernos.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Máquina de refrescos
Personaliza los niveles de gasificación a tu gusto. Solo tienes que repetir el proceso de gasificación para disfrutar de esas deliciosas burbujas.
Una opción más sana y fresca para sustituir las bebidas carbonatadas y azucaradas de lata por agua con gas casera.
3 sencillos pasos para preparar agua fresca con gas en casa: rellena, enrosca y presiona
La máquina de gas no necesita electricidad para funcionar, por lo que podrás disfrutar de agua fresca con gas en cualquier momento y lugar. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón y disfrutar.
Cuando la máquina está funcionando, la válvula de seguridad libera la presión dentro de la botella automáticamente. Cuando oigas el zumbido, sabrás que el agua con gas está lista para que la disfrutes.
Material sin BPA.
Tamaño suficientemente compacto como para colocarlo en cualquier lugar. Fácil de configurar independientemente de dónde estés.
Un cilindro de CO2 produce hasta 60 litros de deliciosa agua con gas y reemplaza 120 botellas de plástico de un solo uso.*
Diseño elegante con colores modernos para crear buenas vibraciones en tu vida.
Especificaciones generales
Especificaciones de la botella
Especificaciones del cilindro
Elementos incluidos
