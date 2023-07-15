Buscar términos

      Agua pura

      Alto rendimiento y máxima comodidad, unidos. Mejor protección contra la acumulación de cal. Ahora puedes disfrutar de agua pura desde temperatura ambiente hasta hirviendo en segundos gracias a varios ajustes de temperatura y volumen con solo tocar un botón.

      Agua pura

      De temperatura ambiente a hirviendo

      • Filtro Micro X-Clean CAL+
      • Ambiente y caliente

      Saca el máximo partido a tu agua

      Disfruta de agua fresca y pura y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean CAL+ de Philips que reduce el cloro, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA* además de un 50 % más de protección contra la acumulación de cal.

      Agua caliente bajo demanda en cuestión de segundos

      El agua caliente sale en cuestión de segundos a la temperatura exacta que quieras, por lo que disfrutarás del máximo aroma en tus bebidas.

      3 posiciones de temperatura para cualquier necesidad

      Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor desde temperatura ambiente hasta muy caliente. Té, café, biberones... puedes usarla en mil aplicaciones.

      Ajustes de volumen más usados con solo pulsar un botón

      Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.

      El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.

      Fácil conexión; no requiere instalación

      El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.

      Bloqueo de seguridad para evitar quemaduras

      Al dispensar agua caliente, el bloqueo de seguridad se activa automáticamente para garantizar la seguridad.

      Sin BPA

      Todas las piezas que entran en contacto directo con el agua están fabricadas con materiales sin BPA.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción del cloro
        Reducción de la dureza del agua
        Eliminación de pesticidas
        Reducción de PFOA
        Reducción de metales pesados
        Reducción de microplásticos
        Filtro Micro X-Clean CAL+
        100 l/1 mes

      • Especificaciones generales

        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        294*150*295  mm
        Agua de entrada aplicable
        Agua del grifo municipal
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Esterilización por rayos UV
        No
        Pantalla
        LED
        Sistema de calefacción
        Calentamiento instantáneo
      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • *Probado por la agencia de pruebas de terceros en condiciones de laboratorio. Los contaminantes u otras sustancias reducidas por este filtro de agua no están presentes necesariamente en el agua corriente de todos los usuarios.

