Saca el máximo partido a tu agua

Disfruta de agua fresca y pura y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean CAL+ de Philips que reduce el cloro, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA* además de un 50 % más de protección contra la acumulación de cal.