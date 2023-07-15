Buscar términos
ADD5906S/10
Agua pura
Alto rendimiento y máxima comodidad, unidos. Mejor protección contra la acumulación de cal. Ahora puedes disfrutar de agua pura desde temperatura ambiente hasta hirviendo en segundos gracias a varios ajustes de temperatura y volumen con solo tocar un botón.Más información
Dispensador de agua
Disfruta de agua fresca y pura y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean CAL+ de Philips que reduce el cloro, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA* además de un 50 % más de protección contra la acumulación de cal.
El agua caliente sale en cuestión de segundos a la temperatura exacta que quieras, por lo que disfrutarás del máximo aroma en tus bebidas.
Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor desde temperatura ambiente hasta muy caliente. Té, café, biberones... puedes usarla en mil aplicaciones.
Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.
El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.
El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.
Al dispensar agua caliente, el bloqueo de seguridad se activa automáticamente para garantizar la seguridad.
Todas las piezas que entran en contacto directo con el agua están fabricadas con materiales sin BPA.
