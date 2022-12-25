Buscar términos

      Agua pura

      Alto rendimiento y comodidad. Ahora puedes disfrutar de un agua pura a temperatura ambiente o muy caliente en segundos. Varios ajustes de volumen con solo tocar un botón: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml y continuo.

      Agua pura

      A temperatura ambiente y muy caliente

      • Calentamiento instantáneo
      • Filtrado Micro X-Clean
      • 6 preajustes de temperatura

      Agua caliente bajo demanda en cuestión de segundos

      La innovadora tecnología de calentamiento instantáneo ayuda a dispensar agua caliente en cuestión de segundos a la temperatura caliente exacta que deseas para que puedas disfrutar del máximo aroma y sabor de tus bebidas calientes

      6 posiciones de temperatura para cualquier necesidad

      Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor que va desde temperatura ambiente hasta muy caliente y tiene multitud de aplicaciones: agua hervida, esterilización, cocción, preparación de té o café, cocción de pasta o biberones.

      5 posiciones de volumen de agua seleccionables con un toque en la pantalla

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml y continuo. Encontrarás el ajuste de cantidad adecuado para llenar tus tazas favoritas, o incluso jarras o cacerolas.

      Saca el máximo partido a tu agua

      Disfruta de agua más pura y de mejor sabor, y de bebidas calientes llenas de sabor y aroma gracias a su filtro Micro X-Clean de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA*.

      Tamaño compacto, con gran depósito de agua de 2,2 L

      Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar del hogar y la oficina. El gran depósito de agua de 2,2 litros implica menos recargas y te ayuda a mantener la hidratación. El diseño del depósito de agua extraíble garantiza un llenado y una limpieza sencillos.

      Fácil conexión; no requiere instalación

      El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.

      El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.

      Ahorro anual de más de 2400 botellas de plástico de un solo uso**

      El agua embotellada tiene un impacto importante en el medio ambiente, además de un elevado coste económico. A partir de ahora, no consumirás más botellas. La estación de agua está siempre disponible para ofrecer agua pura cuando lo desees.

      No tendrás que volver a hervir o conservar el calor; menor consumo de energía

      El agua se calienta en el momento que lo necesitas y solo la cantidad que desees. No tendrás que volver a hervirla o mantenerla caliente. Ahorra un 70 % de energía para calentar en comparación con otros dispensadores de agua caliente***

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones del filtro

        Cartucho de filtros de sustitución
        Familia de filtros Micro X-Clean
        Capacidad de filtrado
        100 l

      • Condiciones del agua de entrada

        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C

      • Especificaciones generales

        Dimensión del producto
        150 x 262 x 300  mm
        Capacidad del depósito de agua
        2,2 l

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • * Los contaminantes u otras sustancias que elimina este filtro no están en todas las aguas.
      • **Comparado con una botella de agua de 500 ml. Cada filtro dura 1 mes/100 litros.
      • ***Basado en un consumo de 2 l de agua caliente por día. Solo calentamiento. Se excluye el consumo de energía para refrigeración.

