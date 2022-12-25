Buscar términos
ADD5910M/10
Agua pura
Alto rendimiento y comodidad. Ahora puedes disfrutar de un agua pura a temperatura ambiente o muy caliente en segundos. Varios ajustes de volumen con solo tocar un botón: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml y continuo.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Dispensador de agua con calentamiento instantáneo
La innovadora tecnología de calentamiento instantáneo ayuda a dispensar agua caliente en cuestión de segundos a la temperatura caliente exacta que deseas para que puedas disfrutar del máximo aroma y sabor de tus bebidas calientes
Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor que va desde temperatura ambiente hasta muy caliente y tiene multitud de aplicaciones: agua hervida, esterilización, cocción, preparación de té o café, cocción de pasta o biberones.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml y continuo. Encontrarás el ajuste de cantidad adecuado para llenar tus tazas favoritas, o incluso jarras o cacerolas.
Disfruta de agua más pura y de mejor sabor, y de bebidas calientes llenas de sabor y aroma gracias a su filtro Micro X-Clean de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA*.
Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar del hogar y la oficina. El gran depósito de agua de 2,2 litros implica menos recargas y te ayuda a mantener la hidratación. El diseño del depósito de agua extraíble garantiza un llenado y una limpieza sencillos.
El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.
El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.
El agua embotellada tiene un impacto importante en el medio ambiente, además de un elevado coste económico. A partir de ahora, no consumirás más botellas. La estación de agua está siempre disponible para ofrecer agua pura cuando lo desees.
El agua se calienta en el momento que lo necesitas y solo la cantidad que desees. No tendrás que volver a hervirla o mantenerla caliente. Ahorra un 70 % de energía para calentar en comparación con otros dispensadores de agua caliente***
Especificaciones del filtro
Condiciones del agua de entrada
Especificaciones generales
