ADD5962BK/10
Caliente, fría, con o sin gas
Disfruta del agua como quieras en tu propia cocina sin instalación de fontanería.Más información
Dispensador de agua
¡Ponle burbuja! ¡Disfruta de agua con gas filtrada que refresca la lengua! La innovadora palanca de carbonatación te da control sobre el agua recién dispensada. Admite los cilindros australianos de 60 L de CO2 más comunes (conexión a rosca).
Los dos ventiladores refrigerantes ultrasilenciosos Peltier enfrían más de un litro de agua a temperatura ambiente (25 °C) hasta a 6 °C en menos de una hora.
El agua caliente filtrada se dispensa en segundos a varias temperaturas: ambiente, 40, 70, 80, 90 o 100 °C.
Los filtros Micro X-Clean Softening+ de Philips mejoran el sabor y la calidad del agua reduciendo la presencia de cloro, metales pesados y contaminantes emergentes como microplásticos y PFOA*. El filtro Softening+ también ofrece 50 % más protección contra la acumulación de cal. ¡Disfruta de agua fresca y pura!
La tecnología LED UV-C se activa cada hora en el tanque de agua fría para inhibir el crecimiento de bacterias en el agua recién filtrada hasta en un 99,9 %.
Ofrecemos agua pura que va desde temperaturas refrescantes hasta calientes y tiene multitud de aplicaciones: escaldado, esterilización, cocción, preparación de té o café, cocción de pasta, biberones o bebidas frías.
Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.
Accede fácilmente a tu agua con unos toques.
El diseño moderno y elegante es perfecto los amantes del estilo y la sencillez.
El bloqueo de seguridad se activa automáticamente cuando se dispensa agua caliente
Solo tienes que activar el modo de limpieza automática para enjuagar las tuberías de agua con agua caliente, de modo que la higiene del sistema te inspire más confianza.
Todas las piezas que entran en contacto directo con el agua están fabricadas con materiales sin BPA.
