      Caliente, fría, con o sin gas

      Disfruta del agua como quieras en tu propia cocina sin instalación de fontanería.

      Caliente, fría, con o sin gas

      Con Filtro Micro X-Clean Softening+

      • Encimera
      • Ambiente/caliente/fría/con gas
      Agua con gas cuando te apetezca

      Agua con gas cuando te apetezca

      ¡Ponle burbuja! ¡Disfruta de agua con gas filtrada que refresca la lengua! La innovadora palanca de carbonatación te da control sobre el agua recién dispensada. Admite los cilindros australianos de 60 L de CO2 más comunes (conexión a rosca).

      Agua fría (6 °C) bajo demanda

      Agua fría (6 °C) bajo demanda

      Los dos ventiladores refrigerantes ultrasilenciosos Peltier enfrían más de un litro de agua a temperatura ambiente (25 °C) hasta a 6 °C en menos de una hora.

      Agua caliente en segundos

      Agua caliente en segundos

      El agua caliente filtrada se dispensa en segundos a varias temperaturas: ambiente, 40, 70, 80, 90 o 100 °C.

      Agua menos dura y con mejor sabor

      Agua menos dura y con mejor sabor

      Los filtros Micro X-Clean Softening+ de Philips mejoran el sabor y la calidad del agua reduciendo la presencia de cloro, metales pesados y contaminantes emergentes como microplásticos y PFOA*. El filtro Softening+ también ofrece 50 % más protección contra la acumulación de cal. ¡Disfruta de agua fresca y pura!

      El LED UV-C mantiene el agua fría fresca

      El LED UV-C mantiene el agua fría fresca

      La tecnología LED UV-C se activa cada hora en el tanque de agua fría para inhibir el crecimiento de bacterias en el agua recién filtrada hasta en un 99,9 %.

      7 posiciones de temperatura para cualquier necesidad

      Ofrecemos agua pura que va desde temperaturas refrescantes hasta calientes y tiene multitud de aplicaciones: escaldado, esterilización, cocción, preparación de té o café, cocción de pasta, biberones o bebidas frías.

      Ajustes de volumen más usados con solo pulsar un botón

      Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.

      Accede fácilmente a tu agua con unos toques

      Accede fácilmente a tu agua con unos toques.

      El diseño moderno se adapta fácilmente al estilo de tu hogar

      El diseño moderno y elegante es perfecto los amantes del estilo y la sencillez.

      Bloqueo de seguridad para evitar quemaduras

      El bloqueo de seguridad se activa automáticamente cuando se dispensa agua caliente

      Modo de limpieza al volver de las vacaciones

      Solo tienes que activar el modo de limpieza automática para enjuagar las tuberías de agua con agua caliente, de modo que la higiene del sistema te inspire más confianza.

      Sin BPA

      Todas las piezas que entran en contacto directo con el agua están fabricadas con materiales sin BPA.

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • **Resultados de pruebas realizadas por agencia de terceros en condiciones de laboratorio.

