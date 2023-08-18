Buscar términos
ADD6912BK/10
Agua fresca garantizada, a cualquier temperatura
Este dispensador de agua es muy adecuado para los jóvenes y para los hogares más pequeños que buscan una vida fácil pero exquisita. Además de su diseño retro y delicado, también te ofrece agua pura y fresca garantizada por la prueba de sabor de SGS.Más información
Dispensador de agua
El filtro de carbón activado (ADD547) está hecho de cáscara de coco natural, que tiene un valor de yodo de hasta 1200 y poros refinados de hasta 1 micra. Esta alta calidad garantiza un sabor fresco y puro. Se ha evaluado y reconocido por sumilleres de agua SGS.
El agua purificada se enfría en una cámara específica gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica "Peltier": absorbe el calor del agua en el lado frío del dispositivo y lo disipa en el otro lado. Esto permite enfriar 1 litro de agua purificada en menos de una hora (de 25 °C a 8 °C) para dispensar fácilmente agua refrescante, purificada y fría con solo tocar la pantalla.
El agua caliente sale en cuestión de segundos a la temperatura exacta que quieras (ambiente, 45 °C/55 °C/85 °C/95 °C) para que disfrutes al máximo del aroma en tus bebidas.
Gracias al diseño de la jarra de agua purificada portátil, siempre tendrás abundante agua de sabor puro para cocinar y preparar bebidas. Incluso puedes enfriar una jarra con agua filtrada en el frigorífico para disfrutar de bebidas frías y mantener la otra jarra en la estación de agua para rellenarla.
Gracias al poder de la naturaleza, la membrana de ósmosis inversa biomimética incorpora proteínas de acuaporina para replicar el proceso de filtración de agua natural y filtra el agua más rápido y mejor que nunca. El sistema de filtrado puede eliminar eficazmente 110 tipos de sustancias nocivas de hasta 0,0001 micras*, lo que te proporciona a ti y a tu familia agua limpia y con buen sabor.
Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor desde temperatura ambiente hasta muy caliente. Té, café, biberones... puedes usarla en mil aplicaciones.
Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.
El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.
El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.
El filtro RO sirve para filtrar 2000 litros de agua, lo que ayuda a ahorrar miles de botellas de plástico cada año. Así que no solo es bueno para ti, sino también para el medioambiente.
Cuando vuelvas de tus vacaciones, solo tienes que activar el modo de limpieza automática para enjuagar las tuberías de agua con agua caliente, de modo que la higiene del sistema te inspire más confianza.
Rendimiento de filtrado
Condiciones aplicables
Especificaciones del filtro
Especificaciones generales
Parámetros principales
País de origen
