Agua refrigerada purificada

El agua purificada se enfría en una cámara específica gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica "Peltier": absorbe el calor del agua en el lado frío del dispositivo y lo disipa en el otro lado. Esto permite enfriar 1 litro de agua purificada en menos de una hora (de 25 °C a 8 °C) para dispensar fácilmente agua refrescante, purificada y fría con solo tocar la pantalla.