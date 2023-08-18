Buscar términos

      Agua fresca garantizada, a cualquier temperatura

      Este dispensador de agua es muy adecuado para los jóvenes y para los hogares más pequeños que buscan una vida fácil pero exquisita. Además de su diseño retro y delicado, también te ofrece agua pura y fresca garantizada por la prueba de sabor de SGS.

      Agua fresca garantizada, a cualquier temperatura

      • Encimera
      • Filtración por ósmosis inversa
      • Ambiente, caliente y fría
      • Depósito de agua del grifo de 5,3 l
      Agua con sabor refinado

      Agua con sabor refinado

      El filtro de carbón activado (ADD547) está hecho de cáscara de coco natural, que tiene un valor de yodo de hasta 1200 y poros refinados de hasta 1 micra. Esta alta calidad garantiza un sabor fresco y puro. Se ha evaluado y reconocido por sumilleres de agua SGS.

      Agua refrigerada purificada

      Agua refrigerada purificada

      El agua purificada se enfría en una cámara específica gracias a la tecnología de refrigeración termoeléctrica "Peltier": absorbe el calor del agua en el lado frío del dispositivo y lo disipa en el otro lado. Esto permite enfriar 1 litro de agua purificada en menos de una hora (de 25 °C a 8 °C) para dispensar fácilmente agua refrescante, purificada y fría con solo tocar la pantalla.

      Agua caliente purificada

      Agua caliente purificada

      El agua caliente sale en cuestión de segundos a la temperatura exacta que quieras (ambiente, 45 °C/55 °C/85 °C/95 °C) para que disfrutes al máximo del aroma en tus bebidas.

      2 jarras de agua purificada

      2 jarras de agua purificada

      Gracias al diseño de la jarra de agua purificada portátil, siempre tendrás abundante agua de sabor puro para cocinar y preparar bebidas. Incluso puedes enfriar una jarra con agua filtrada en el frigorífico para disfrutar de bebidas frías y mantener la otra jarra en la estación de agua para rellenarla.

      La tecnología Aquaporin Inside filtra el agua mejor que antes

      Gracias al poder de la naturaleza, la membrana de ósmosis inversa biomimética incorpora proteínas de acuaporina para replicar el proceso de filtración de agua natural y filtra el agua más rápido y mejor que nunca. El sistema de filtrado puede eliminar eficazmente 110 tipos de sustancias nocivas de hasta 0,0001 micras*, lo que te proporciona a ti y a tu familia agua limpia y con buen sabor.

      5 posiciones de temperatura para cualquier necesidad

      Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor desde temperatura ambiente hasta muy caliente. Té, café, biberones... puedes usarla en mil aplicaciones.

      Ajustes de volumen más usados con solo pulsar un botón

      Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.

      Fácil conexión; no requiere instalación

      El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.

      El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.

      Capacidad de filtrado de 2000 l

      El filtro RO sirve para filtrar 2000 litros de agua, lo que ayuda a ahorrar miles de botellas de plástico cada año. Así que no solo es bueno para ti, sino también para el medioambiente.

      Modo de limpieza automática para limpiar las tuberías de agua periódicamente

      Cuando vuelvas de tus vacaciones, solo tienes que activar el modo de limpieza automática para enjuagar las tuberías de agua con agua caliente, de modo que la higiene del sistema te inspire más confianza.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción del cloro
        Reducción de pesticidas
        Reducción de bacterias
        Reducción de la dureza del agua
        Reducción de COV
        Reducción de virus
        Reducción de metales pesados
        Reducción de sólidos disueltos totales (TDS)
        Relación de drenaje
        75 % (3:1)
        Fase de filtración
        5 fases

      • Condiciones aplicables

        Voltaje nominal
        220 V

      • Especificaciones del filtro

        Precisión del filtro
        hasta 0,0001 micras
        Capacidad de filtrado
        2000 l
        Filtro por RO AQP 4 en 1
        ADD541/90
        Filtro por ósmosis inversa AQP todo en uno
        Hasta 12 meses
        Filtro de carbón activado de cáscara de coco
        ADD547/90

      • Especificaciones generales

        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        426*211*398  mm
        Agua de entrada aplicable
        Agua purificada RO
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Pantalla
        LED
        Jarra de agua purificada
        Capacidad de la jarra de agua purificada
        1,2 l
        Depósito de agua del grifo
        Capacidad de 5,3 l
        País de origen
        Fabric. en China

      • Parámetros principales

        Potencia nominal
        2200  W
        Presión del agua de entrada
        0-0,06 MPa

      • País de origen

        Dispensador con filtración de agua
        China

      • *Probado por la agencia de pruebas de terceros en condiciones de laboratorio. Los contaminantes u otras sustancias reducidas por este filtro de agua no están presentes necesariamente en el agua corriente de todos los usuarios.

