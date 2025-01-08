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ADD915/10
Cilindro de CO2 de recarga
Un cilindro gasificador produce hasta 60 litros de deliciosa agua con gas y reemplaza 120 botellas de plástico de un solo uso.
2.0
de 4
2
Reseñas
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Ventajas
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Contras
Durée du produit
Esta reseña se realizó para ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Esta reseña se realizó para ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Helga77
14/08/2025
Italia
Comprador verificado
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Esta reseña se realizó para ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Esta reseña se realizó para ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Cilindro de CO2 de 425 g para hasta 60 l de agua con gas según el nivel de gasificación