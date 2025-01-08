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Cilindro de CO2 para máquina de refrescos

ADD915/10

2
| (2) Reseñas
¡Dale vida a tu día a día!
Date un capricho con una refrescante agua con gas en cualquier momento gracias a la máquina de refrescos Philips GoZero. En solo 3 sencillos pasos: rellena, enrosca y presiona. Diseño elegante con acabado de acero inoxidable bruñido.
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¡Dale vida a tu día a día!

  • Cilindro de CO2 de recarga

Reduce las botellas de plástico de usar y tirar

Un cilindro gasificador produce hasta 60 litros de deliciosa agua con gas y reemplaza 120 botellas de plástico de un solo uso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.0

de 4

2

Reseñas

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Ventajas

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Contras

Durée du produit

Esta reseña se realizó para ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

Esta reseña se realizó para ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

14/08/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Esta reseña se realizó para ADD915 Bombola CO2 per gasatore

Esta reseña se realizó para ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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Avisos legales

  1. Cilindro de CO2 de 425 g para hasta 60 l de agua con gas según el nivel de gasificación