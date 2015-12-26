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Descatalogado
Despierta con facilidad
Haz que tus hijos se despierten con su voz o sonido favorito con el radio reloj AJ3138/12 de Philips. Las anillas y botones intercambiables añaden personalidad, mientras el temporizador de siesta te permite programar el reloj sin tener que cambiar los ajustes de la alarma.
Alarma grabable
Numerosos estudios han demostrado que echarse una siesta durante el día es bueno para la salud. El temporizador de siesta te ayuda a adquirir este saludable hábito permitiendo que disfrutes de una breve siesta sin preocuparte de si te quedas dormido ni de restablecer la alarma cada vez. Sólo tienes que pulsar un botón para disfrutar de una saludable siesta de entre 15 minutos y dos horas antes de volver a la tarea diaria. El temporizador de siesta contará automáticamente hasta cero y sonará un zumbador a la hora preestablecida para despertarte.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de repetición de alarma ajustable. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En cinco minutos la alarma volverá a sonar. Si aún quieres dormir más, pulsa el botón de repetición de alarma dos veces para 10 minutos o tres veces para 15 minutos.
Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o conectándola a la red y disfrutar de una comodidad y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible una toma de corriente o cuando quieras pasar de los líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación continua y estable, conecta el equipo directamente a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar realmente de libertad para escuchar donde quieras.
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4.0
de 4
25
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3138 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3138 Clock Radio
Berliantik
05/12/2016
Nederland
De beste
Ik heb deze wakker al drie jaar en ik ben heel blij mee. Het is mooi design en makkelijk om te gebruiken. By the way ik wil nog een kopen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3138 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
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Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3138 Radiosveglia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3138 Radiosveglia