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Descatalogado
AJ3916/12
Comienza el día con tu CD favorito
Dale un nuevo sentido a tu rutina diaria con sonidos inspirados. El radio reloj Philips te permite dormirte escuchando la música de relajación pregrabada y despertarte con tu CD favorito o con sonidos naturales. Sus altavoces estéreo de ángulo amplio te despertarán de la forma que te gusta.
CD
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
3.3
de 4
4
Reseñas
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Clock Radio
Hovie
25/06/2020
Nederland
Comprador verificado
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Ventajas
Goedkoop en effectief
Contras
Simpel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Fecha de uso 2019-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Fecha de uso 2019-05-25
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Digitaler Radiowecker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3916 Digitaler Radiowecker