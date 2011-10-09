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Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ3916/12

3.3

| (4) Reseñas

Comienza el día con tu CD favorito

Dale un nuevo sentido a tu rutina diaria con sonidos inspirados. El radio reloj Philips te permite dormirte escuchando la música de relajación pregrabada y despertarte con tu CD favorito o con sonidos naturales. Sus altavoces estéreo de ángulo amplio te despertarán de la forma que te gusta.

Ver todos los beneficios

o sonidos naturales pregrabados

Comienza el día con tu CD favorito

  • CD

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Despiértate con los sonidos de la naturaleza, con el CD, la radio sintonizada o el zumbador

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

4

Reseñas

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Clock Radio

25/06/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Ventajas

Goedkoop en effectief

Contras

Simpel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Fecha de uso 2019-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Fecha de uso 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Digitaler Radiowecker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3916 Digitaler Radiowecker

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