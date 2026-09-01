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AJ4000/05
Carga tu móvil mientras duermes
Comienza el día con las pilas cargadas con este radio reloj. Carga el teléfono móvil y el dispositivo USB al mismo tiempo, para que nunca te quedes sin energía. La alarma se puede ajustar para que se active con la radio o con un zumbador, mientras que la alarma dual te ofrece dos horas para despertarte
Dispositivo de carga teléfono móvil/USB
Actualmente, es normal tener más de un dispositivo USB en casa. Los dispositivos como cámaras, dispositivos de juego, teléfonos móviles y reproductores de música portátiles se cargan normalmente a través de USB. Si lo necesitas, puede utilizar un conversor con conectores micro USB y mini USB, para poder cargar incluso más aparatos a través del segundo hub USB de la radio.
Despiértate con las pilas puestas y el teléfono totalmente cargado. Este radio reloj de Philips integra cable micro USB en la parte posterior, para que puedas conectarlo al cargador en cualquier momento. No es necesario realizar más conexiones ni volverás a perder el cable. Ahora puedes mantener el teléfono junto a ti mientras duermes y cargarlo al mismo tiempo. Está claro que Philips entiende tus necesidades.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.
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