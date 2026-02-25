Purificación completa de habitaciones de hasta 48 m²

Con una potente filtración de 185 m³/h (CADR) (1), el dispositivo puede purificar fácilmente espacios de hasta 48 m² y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 16 minutos (2). El dispositivo purifica el aire en todos los modos, mientras que el modo de purificación detecta automáticamente la calidad del aire y ajusta el flujo de aire en consecuencia.