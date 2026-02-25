Buscar términos
AMF970/10
Un dispositivo inteligente. Cuatro estaciones de confort.
Nuestro primer dispositivo 4 en 1 que purifica y humidifica el aire, y te calienta o refresca cuando lo necesitas. El dispositivo adapta automáticamente su potente rendimiento para mantener tu aire limpio y confortable durante todo el año.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Purificador, Ventilador, Calefactor y Humidificador
total
recurring payment
Nuestro primer dispositivo 4 en 1 que purifica y humidifica el aire, y te calienta o refresca. Elige el mejor modo para tus necesidades y deja que el dispositivo haga el resto. Control climático, simplificado.
Con una potente filtración de 185 m³/h (CADR) (1), el dispositivo puede purificar fácilmente espacios de hasta 48 m² y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 16 minutos (2). El dispositivo purifica el aire en todos los modos, mientras que el modo de purificación detecta automáticamente la calidad del aire y ajusta el flujo de aire en consecuencia.
El dispositivo proporciona un potente flujo de aire de hasta 1470 m³/h, mientras que su diseño sin aspas ofrece una corriente suave y constante. Para un confort personalizado, elige entre 10 velocidades de ventilador según tus necesidades.
El dispositivo proporciona calor inmediato en solo 3 segundos con potencia ajustable hasta 2200W. Establece tu temperatura objetivo automática de 1-37°C o personaliza tu calor con 10 velocidades de calefacción (solo en App). (3)
Disfruta de una humidificación higiénica de hasta 380 ml/h con tecnología NanoCloud. Su neblina ultrafina libera hasta un 99,9% menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos (4,5). Cuando el depósito está lleno, el dispositivo humidifica en todos los modos. En modo Humidificación, puedes establecer tu nivel de humedad deseado entre 30-70%.
En modo reposo, el dispositivo es más silencioso que un susurro con solo 21 dB(A) de nivel sonoro (6). El sensor de luz detecta cuando la habitación está oscura, apagando automáticamente las luces para minimizar las molestias.
La filtración de 3 capas compuesta por un prefiltro, HEPA NanoProtect y Carbón Activo captura el 99,97% de las partículas tan pequeñas como 0,003 micras (7) — ¡más pequeñas que el virus más pequeño conocido!
Respira más fácilmente con purificación continua del aire en todos los modos, eliminando el 99,99% de alérgenos, el 99,9% de virus y bacterias en el aire, además de reducir gases nocivos y olores - de forma segura, sin iones, químicos ni emisiones de ozono. (8-11)
Los sensores inteligentes AeraSense escanean continuamente el aire e informan en tiempo real, reaccionando inmediatamente a cualquier cambio en la contaminación, temperatura o humedad para mejorar la calidad de tu aire.
Simplemente usa el mando a distancia para controlar tu dispositivo. Para funciones adicionales y monitorización de la calidad del aire, conecta el dispositivo con la aplicación Air+. Para mayor comodidad sin manos, utiliza comandos de voz con Google Assistant o Alexa.
La amplia rotación de 350° distribuye el aire uniformemente por toda la habitación, proporcionando comodidad para todos, sin importar dónde te encuentres.
Los filtros y mallas originales están diseñados para un rendimiento duradero - hasta 36 meses para los filtros y 6 meses para la malla - minimizando molestias y costes. El dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando necesita reemplazo. (12)
Especificación general
Especificaciones técnicas
Rendimiento
Facilidad de uso
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Eficiencia energética
Mantenimiento
Compatibilidad
País de origen
