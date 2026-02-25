Buscar términos

    Un dispositivo inteligente. Cuatro estaciones de confort.

      Air Performer serie 9000 Purificador, Ventilador, Calefactor y Humidificador

      AMF970/10

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Un dispositivo inteligente. Cuatro estaciones de confort.

      Nuestro primer dispositivo 4 en 1 que purifica y humidifica el aire, y te calienta o refresca cuando lo necesitas. El dispositivo adapta automáticamente su potente rendimiento para mantener tu aire limpio y confortable durante todo el año.

      Un dispositivo inteligente. Cuatro estaciones de confort.

      Limpia, humidifica, calienta y te refresca

      • Purifica con una potente filtración de 185 m3/h
      • Te refresca con un flujo de aire agradable
      • Calentamiento rápido en 3 segundos
      • Humidificación higiénica con NanoCloud
      Confort para cada temporada. Todo en un solo dispositivo.

      Confort para cada temporada. Todo en un solo dispositivo.

      Nuestro primer dispositivo 4 en 1 que purifica y humidifica el aire, y te calienta o refresca. Elige el mejor modo para tus necesidades y deja que el dispositivo haga el resto. Control climático, simplificado.

      Purificación completa de habitaciones de hasta 48 m²

      Purificación completa de habitaciones de hasta 48 m²

      Con una potente filtración de 185 m³/h (CADR) (1), el dispositivo puede purificar fácilmente espacios de hasta 48 m² y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 16 minutos (2). El dispositivo purifica el aire en todos los modos, mientras que el modo de purificación detecta automáticamente la calidad del aire y ajusta el flujo de aire en consecuencia.

      En modo ventilador, disfruta de un potente flujo de aire que te refresca

      En modo ventilador, disfruta de un potente flujo de aire que te refresca

      El dispositivo proporciona un potente flujo de aire de hasta 1470 m³/h, mientras que su diseño sin aspas ofrece una corriente suave y constante. Para un confort personalizado, elige entre 10 velocidades de ventilador según tus necesidades.

      En modo calefacción, experimenta calor instantáneo

      En modo calefacción, experimenta calor instantáneo

      El dispositivo proporciona calor inmediato en solo 3 segundos con potencia ajustable hasta 2200W. Establece tu temperatura objetivo automática de 1-37°C o personaliza tu calor con 10 velocidades de calefacción (solo en App). (3)

      Humidificación higiénica con NanoCloud

      Humidificación higiénica con NanoCloud

      Disfruta de una humidificación higiénica de hasta 380 ml/h con tecnología NanoCloud. Su neblina ultrafina libera hasta un 99,9% menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos (4,5). Cuando el depósito está lleno, el dispositivo humidifica en todos los modos. En modo Humidificación, puedes establecer tu nivel de humedad deseado entre 30-70%.

      Modo Sueño con funcionamiento ultrasilencioso

      Modo Sueño con funcionamiento ultrasilencioso

      En modo reposo, el dispositivo es más silencioso que un susurro con solo 21 dB(A) de nivel sonoro (6). El sensor de luz detecta cuando la habitación está oscura, apagando automáticamente las luces para minimizar las molestias.

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      La filtración de 3 capas compuesta por un prefiltro, HEPA NanoProtect y Carbón Activo captura el 99,97% de las partículas tan pequeñas como 0,003 micras (7) — ¡más pequeñas que el virus más pequeño conocido!

      Elimina alérgenos, bacterias, virus, olores y gases

      Elimina alérgenos, bacterias, virus, olores y gases

      Respira más fácilmente con purificación continua del aire en todos los modos, eliminando el 99,99% de alérgenos, el 99,9% de virus y bacterias en el aire, además de reducir gases nocivos y olores - de forma segura, sin iones, químicos ni emisiones de ozono. (8-11)

      Detecta y se adapta de forma inteligente a la calidad del aire interior

      Detecta y se adapta de forma inteligente a la calidad del aire interior

      Los sensores inteligentes AeraSense escanean continuamente el aire e informan en tiempo real, reaccionando inmediatamente a cualquier cambio en la contaminación, temperatura o humedad para mejorar la calidad de tu aire.

      Controla tu dispositivo mediante el mando o con la aplicación Air+

      Controla tu dispositivo mediante el mando o con la aplicación Air+

      Simplemente usa el mando a distancia para controlar tu dispositivo. Para funciones adicionales y monitorización de la calidad del aire, conecta el dispositivo con la aplicación Air+. Para mayor comodidad sin manos, utiliza comandos de voz con Google Assistant o Alexa.

      Amplia cobertura de flujo de aire de 350°

      Amplia cobertura de flujo de aire de 350°

      La amplia rotación de 350° distribuye el aire uniformemente por toda la habitación, proporcionando comodidad para todos, sin importar dónde te encuentres.

      Diseñado para un mantenimiento sencillo

      Diseñado para un mantenimiento sencillo

      Los filtros y mallas originales están diseñados para un rendimiento duradero - hasta 36 meses para los filtros y 6 meses para la malla - minimizando molestias y costes. El dispositivo calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando necesita reemplazo. (12)

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Purificador de aire, ventilador, calefactor y humidificador 4 en 1
        Tecnología
        HEPA NanoProtect, Sensores AeraSense
        Color
        Gris carbón + Dorado ceniza
        Material principal
        Plástico
        Conectividad a Internet
        Rango Wi-Fi
        2,4 GHz
        Control de voz
        Capacidad del depósito de agua
        2,6 L

      • Especificaciones técnicas

        Máxima potencia
        2200 W (Calefacción)
        Sensor de calidad del aire
        PM 2,5, gas, alérgenos, temperatura, humedad
        Mín. nivel de sonido
        21 dB (A)
        Máx. nivel de sonido
        48 dB (A)

      • Rendimiento

        CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
        185 m³/h (GB/T)
        Capas del filtro
        Filtro HEPA, de carbón activo y prefiltro
        Filtración de partículas
        99,97 % a 0,003 micras
        Tasa de humidificación
        380 ml/h
        Tamaño máximo de la sala
        48 m²
        Flujo de aire del ventilador
        1470 m³/h

      • Facilidad de uso

        Control remoto
        Oscilación
        Hasta 350°
        Longitud del cable
        1,8 m
        Programar
        Sí (en la aplicación)
        Modo automático
        Modo Sueño
        Posiciones de velocidad
        Sí (10 niveles)
        Información de la calidad del aire
        Color, numérico
        Interfaz
        Digital

      • Medidas de seguridad

        Bloqueo infantil

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        36,0 cm
        Anchura del producto
        36,0 cm
        Altura del producto
        106,4 cm
        Peso del producto
        8,86 kg
        Longitud del embalaje
        32,5 cm
        Anchura del embalaje
        32,5 cm
        Altura del embalaje
        111,5 cm
        Peso del embalaje
        12,5 kg

      • Eficiencia energética

        Consumo de energía en espera
        < 2 W
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50/60 Hz

      • Mantenimiento

        Garantía
        3 años

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        FYM970/30 – 3 años
        Accesorios incluidos 2
        FYM971/00 – 6 meses

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      • (1) CADR probado por un laboratorio externo certificado, según GB/T18801-2022.
      • (2) Calculado según el estándar NRCC-54013.
      • (3) La temperatura mostrada puede diferir de la temperatura ambiente; refleja la temperatura alrededor del dispositivo.
      • (4) Probado por CVC según GB/T 23332-2018. Temperatura inicial de 23±2°C y humedad relativa de 30±2% HR.
      • (5) En comparación con módulos de humidificador ultrasónico estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, según pruebas de un laboratorio independiente.
      • (6) Presión sonora, IEC 60704.
      • (7) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol NaCl de 0,003um y 0,3um, instituto iUTA.
      • (8) Del aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros del polvo doméstico, polen de abedul y alérgenos de gato según SOP 350.003 del instituto austriaco OFI.
      • (9) Prueba de reducción microbiana por laboratorio externo, con influenza (H1N1) en cámara de prueba de 30m3, usando modo turbo durante 1h.
      • (10) Probado según GB21551.3-2010 con S. Albus, cámara de 30m3, 1h, modo Turbo, laboratorio externo.
      • (11) Prueba de laboratorio externo GMT según GB/T 18801-2022 con TVOC, Tolueno y NO2: habitación de 30 m3, modo Turbo durante 1h.
      • (12) Promedio calculado. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso (11) Prueba de laboratorio externo GMT según GB/T 18801-2022 con TVOC, Tolueno y NO2: habitación de 30 m3, modo Turbo durante 1h.

