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Descatalogado
Súper Levanta y Corta
Cabezales flexibles
Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada con espuma. Optimizado para el uso con espuma de afeitar para mayor suavidad, incluso bajo la ducha.
Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, limitando los daños en la piel.
Para obtener un afeitado apurado, el sistema de doble cuchilla integrado en la afeitadora eléctrica Philips levanta el pelo y lo corta, apurando aún más el afeitado.
4.0
de 4
1383
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
C64PCM
09/12/2020
España
Reliable shaver and trimmer
Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.
Ventajas
Smooth shave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
16/09/2020
España
PARA MI ES PERFECTA
Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Dragon:Azul
25/06/2020
España
Comprador verificado
Maginifca afeitadora
excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio
Ventajas
dura , resistente ,la bateria dura mucho
Contras
las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver