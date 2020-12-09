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  • Magnífica protección de la piel, afeitado suave
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Magnífica protección de la piel, afeitado suave
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  • Magnífica protección de la piel, afeitado suave
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Descatalogado

AquaTouchAfeitadora eléctrica en seco y húmedo

AT750/16

4
| (1383) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Magnífica protección de la piel, afeitado suave
El sellado Aquatec de esta afeitadora de Philips garantiza un agradable afeitado en seco y un refrescante afeitado en húmedo. Úsalo en húmedo con gel o espuma de afeitado para una mayor comodidad para la piel. Disfruta ahora de un afeitado refrescante sin preocuparte por los daños en tu piel.
Ver todos los beneficios

al afeitar en húmedo con gel o espuma de afeitado

Magnífica protección de la piel, afeitado suave

  • Súper Levanta y Corta

  • Cabezales flexibles

Optimizado para uso con espuma o gel para mayor suavidad

Optimizado para uso con espuma o gel para mayor suavidad

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada con espuma. Optimizado para el uso con espuma de afeitar para mayor suavidad, incluso bajo la ducha.

Se desliza suavemente por las curvas de la cara

Se desliza suavemente por las curvas de la cara

Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, limitando los daños en la piel.

Para un afeitado cómodo y apurado

Para un afeitado cómodo y apurado

Para obtener un afeitado apurado, el sistema de doble cuchilla integrado en la afeitadora eléctrica Philips levanta el pelo y lo corta, apurando aún más el afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1383

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

09/12/2020

España

España

Reliable shaver and trimmer

Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.

Ventajas

Smooth shave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

16/09/2020

España

España

PARA MI ES PERFECTA

Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

25/06/2020

España

España

Comprador verificado

Maginifca afeitadora

excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio

Ventajas

dura , resistente ,la bateria dura mucho

Contras

las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver

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