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Disfruta de agua saludable
El filtro de membrana de ósmosis inversa (OI) elimina eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.
Para su uso con UTS
OI
Filtro de RO
El sistema de purificación de varias fases de ósmosis inversa (RO) AquaShield permite eliminar eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.
El filtro desechable integrado evita que el sistema interno se contamine.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones