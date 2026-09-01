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Filtro de repuesto

AUT780/10

Disfruta de agua saludable

El filtro de membrana de ósmosis inversa (OI) elimina eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.

Ver todos los beneficios

Elimina eficazmente los metales pesados, las bacterias y los virus

Disfruta de agua saludable

  • Para su uso con UTS

  • OI

  • Filtro de RO

Elimina metales pesados, virus, bacterias y antibióticos

El sistema de purificación de varias fases de ósmosis inversa (RO) AquaShield permite eliminar eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.

Evita la contaminación secundaria

El filtro desechable integrado evita que el sistema interno se contamine.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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