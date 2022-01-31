Buscar términos

      Filtro de repuesto

      AUT861/10

      Clasificación general / 5
      Disfruta de agua saludable

      El filtro de membrana de ósmosis inversa (OI) elimina eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.

      Filtro de repuesto
      Filtro de repuesto

      Disfruta de agua saludable

      Elimina eficazmente los metales pesados, las bacterias y los virus

      • OI
      • Filtro por ósmosis inversa

      Elimina metales pesados, virus, bacterias y antibióticos

      El sistema de purificación de varias fases de ósmosis inversa (RO) AquaShield permite eliminar eficazmente metales pesados, bacterias, virus, pesticidas, cloro residual y antibióticos, y reduce la dureza del agua para eliminar la cal.

      Evita la contaminación secundaria

      El filtro desechable integrado evita que el sistema interno se contamine.

      Especificaciones técnicas

      • Especificaciones del filtro

        Precisión del filtro
        0,0001 um
        Especificaciones de ósmosis inversa
        75 G

      • Condiciones del agua de entrada

        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Presión del agua de entrada
        0,15-0,4 MPa  bar

      • Especificaciones generales

        Medio del filtro principal
        Membrana de ósmosis inversa
        Vida útil recomendada del filtro
        24-36 meses

      • País de origen

        Cartucho de filtros de sustitución
        China

