Disfruta de agua saludable
El filtro PP reduce las partículas grandes, el filtro CB reduce aún más las partículas finas hasta 5 µm y el filtro mineralizador mejora el sabor con minerales beneficiosos.
El filtro compuesto 2 en 1 incluye PP y carbono activo compresible, absorbe de forma efectiva partículas grandes, óxido, cloro residual, olor y otros microorganismos.
Evita la contaminación secundaria
El filtro desechable integrado evita que el sistema interno se contamine.
Rendimiento de filtrado
Reducción del cloro
Sí, hasta el 99 %* Reducción del plomo soluble
Sí, hasta el 99 %* Reducción de pesticidas
Sí Reducción de COV
Sí
Especificaciones del filtro
Capacidad de filtrado
4000 l Precisión del filtro
5 um
Condiciones del agua de entrada
Temperatura del agua de entrada
5-38
°C Calidad del agua de entrada
Agua del grifo municipal Presión del agua de entrada
0,1-0,4 MPa
bar
Especificaciones generales
Medio del filtro principal
Filtro PP, filtro CB, filtro mineralizador Vida útil recomendada del filtro
Hasta 12 meses
País de origen
Cartucho de filtros de sustitución
China
*Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación SGS en condiciones de laboratorio.
