      Disfruta de agua saludable

      El filtro PP reduce las partículas grandes, el filtro CB reduce aún más las partículas finas hasta 5 µm y el filtro mineralizador mejora el sabor con minerales beneficiosos.

      Disfruta de agua saludable

      Elimina las sustancias nocivas y mejora el sabor

      • Para su uso con UTS
      • CB + PP + Mineralizador

      Equivalente al rendimiento de 2 filtros

      El filtro compuesto 2 en 1 incluye PP y carbono activo compresible, absorbe de forma efectiva partículas grandes, óxido, cloro residual, olor y otros microorganismos.

      Evita la contaminación secundaria

      El filtro desechable integrado evita que el sistema interno se contamine.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción del cloro
        Sí, hasta el 99 %*
        Reducción del plomo soluble
        Sí, hasta el 99 %*
        Reducción de pesticidas
        Reducción de COV

      • Especificaciones del filtro

        Capacidad de filtrado
        4000 l
        Precisión del filtro
        5 um

      • Condiciones del agua de entrada

        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Presión del agua de entrada
        0,1-0,4 MPa  bar

      • Especificaciones generales

        Medio del filtro principal
        Filtro PP, filtro CB, filtro mineralizador
        Vida útil recomendada del filtro
        Hasta 12 meses

      • País de origen

        Cartucho de filtros de sustitución
        China

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • *Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación SGS en condiciones de laboratorio.

