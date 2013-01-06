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Descatalogado
AW9000/10
Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.
Consigue tu música de forma inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias a los altavoces Hi-Fi inalámbricos Philips Fidelio. Transmite música sin esfuerzos mediante seis controladores Hi-Fi para obtener un sonido potente y las mejores imágenes estéreo.
Sonido estéreo de alta fidelidad
100W, 6 controladores Hi-Fi
Entrada digital y entrada analógica
Las entradas de audio digitales y analógicas ofrecen numerosas opciones además de la transmisión inalámbrica. Conecta un televisor, un reproductor de Blu-ray, una consola de juegos u otro reproductor multimedia y disfrútalos con sonido de alta fidelidad en los altavoces de Philips
Cualquiera puede configurar los altavoces Hi-Fi inalámbricos Fidelio, no es necesario ser un experto en tecnología para comenzar a alucinar solo 5 minutos después de sacarlos de la caja. Queremos que empieces a disfrutar de tus altavoces Fidelio lo antes posible, por eso nos hemos esforzado enormemente para asegurarnos de que puedas configurarlos en unos sencillos pasos. De hecho, el sistema Fidelio te ofrece incluso accesibles y claras indicaciones.
El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La colocación de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.
3.0
de 4
90
Reseñas
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Ventajas
Kann sehr gut klingen
Contras
Bekannte App Defizite
Esta reseña se realizó para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Esta reseña se realizó para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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