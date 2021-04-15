Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Prueba la frescura en cada sorbo. Prueba la frescura en cada sorbo. Prueba la frescura en cada sorbo.

      GoZero Cartucho de filtro

      AWP285/24

      Prueba la frescura en cada sorbo.

      El filtro GoZero Daily mejora eficazmente la calidad del agua del grifo reduciendo el cloro, el plomo y los pesticidas*. ¡Sin comprometer el flujo de agua!

      Este producto ya no está disponible

      Productos similares

      Ver todos los Filtros de repuesto

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      GoZero
      - {discount-value}

      GoZero

      Cartucho de filtro

      total

      recurring payment

      Prueba la frescura en cada sorbo.

      Sabor a agua embotellada sin residuos

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Convierte el agua del grifo en agua más pura y de excelente sabor

      Fabricado con fibra de carbono activada altamente porosa, el filtro Daily mejora la calidad del agua del grifo al reducir el cloro, el plomo y los pesticidas, sin comprometer el flujo de agua.* Solo tienes que llenar la botella, beber y disfrutar.

      Especificaciones técnicas

      • Condiciones del agua de entrada

        Filtro Daily AWP285
        • De 5 a 38 grados Celsius
        • Agua del grifo municipal

      • Especificaciones generales

        Vida útil del filtro
        1 mes
        Capacidad de filtrado
        150 l
        Cantidad del filtro
        paquete de 3
      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • *Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación SGS en condiciones de laboratorio.

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.