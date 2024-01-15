Buscar términos

    Philips Instant Filtration Jarra motorizada (capacidad efectiva de 3 L)

      Philips Instant Filtration Jarra motorizada (capacidad efectiva de 3 L)

      AWP2980WHS3/10

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Filtración instantánea: instálalo donde quieras

      Impulsado por fibra de carbono activo altamente porosa, el innovador filtro instantáneo convierte el agua del grifo en agua fresca y pura. Ideal para instalarlo en puertas de frigorífico o en la mesa del comedor

      Más información

      Philips Instant Filtration
      Philips Instant Filtration

      Jarra motorizada (capacidad efectiva de 3 L)

      Filtración instantánea: instálalo donde quieras

      Encaja en la mayoría de puertas de frigorífico y te da agua fresca y filtrada

      • Gran capacidad efectiva de 3,0 L
      • Reduce el cloro, el plomo y los pesticidas
      • Recordatorio de filtro basado en el uso

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Depósito de agua grande de 3 l

      Recarga menos frecuente, hasta 3 l de agua por recarga, que es 2 veces el tamaño de una jarra*

      Tapa abatible para un llenado con una sola mano

      Tapa abatible para un llenado con una sola mano.

      Convierte el agua del grifo en agua más pura y de excelente sabor

      Impulsado por la innovadora fibra de carbono activada, que tiene una absorción más eficiente debido a su estructura altamente porosa, el filtro Micro X-Clean Instant logra un flujo 4 veces más rápido que una jarra de filtrado* y mantiene el mismo rendimiento de filtración.

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.

      Filtración instantánea con un simple toque

      Disfruta de agua dulce al instante con solo pulsar un botón.

      Recargable mediante USB tipo C

      Recargable mediante cable USB tipo C, la duración de la batería de las cargas es de hasta 1 mes.

      Indicador de vida útil del filtro basado en el uso

      Sistema de señal de sustitución de filtro doble basado en el volumen de filtración real y el periodo de uso.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción de microplásticos

      • Condiciones aplicables

        Vataje asignado
        6 W
        Voltaje nominal
        5 V

      • Condiciones del agua de entrada

        Temperatura del agua de entrada
        2-38 °C   °C
        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Presión del agua de entrada
        (atmosférica) 0-1 bar  bar

      • Especificaciones generales

        Vida útil del filtro
        1 mes
        Cartucho de filtros de sustitución
        AWP225
        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        233*152*263  mm
        Velocidad del flujo de agua
        1 l/min
        Color
        Blanco brillante
        Cantidad del filtro
        paquete de 3
        Capacidad del depósito de agua
        3 l
        Capacidad de la batería
        1800 mAh
        Batería
        Pila de litio recargable

      • País de origen

        Cartucho de filtro
        Fabricado de forma responsable en China
        Filtro de agua instantáneo
        Fabricado de forma responsable en China

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • * En comparación con la jarra de Philips AWP2900

