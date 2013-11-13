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Descatalogado
Disfrutá de tu música vayas donde vayas
Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el diseño estético y portátil de CD Soundmachine de Philips te permite sumergirte en el placer de escuchar tu música preferida con funciones realmente fácil de usar.
Negro
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
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La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
gibo
13/11/2013
Italia
fonte di ispirazione
Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD
Flavietto
02/09/2013
Italia
Semplice, pratico da usare ed efficiente
Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD