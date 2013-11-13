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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ100B/12

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfrutá de tu música vayas donde vayas

Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el diseño estético y portátil de CD Soundmachine de Philips te permite sumergirte en el placer de escuchar tu música preferida con funciones realmente fácil de usar.

Ver todos los beneficios

Disfrutá de tu música vayas donde vayas

  • Negro

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Sintonizador FM para disfrutar de la radio

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Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/11/2013

Italia

Italia

fonte di ispirazione

Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD

02/09/2013

Italia

Italia

Semplice, pratico da usare ed efficiente

Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ100B Stereo CD

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