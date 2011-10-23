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Descatalogado
AZ100C/12
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Rosa
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
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