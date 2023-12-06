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CD Soundmachine
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AZ100R/12
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Para iOS y Android
Admite el control de modelos seleccionados de altavoces Bluetooth Philips, barras de sonido, altavoces para fiestas, microsistemas, equipos CD soundmachine y radios portátiles.
Folleto comercial localizado
Instrucciones de uso
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¿Puedo hacer grabaciones de voz con mi soundmachine Philips?
Mi sistema Philips pierde constantemente mis canciones favoritas.
Mi soundmachine Philips no tiene sonido.
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