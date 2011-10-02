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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ102S/12

4.1

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • Plata

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
2

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Brilliance at hand

The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ102S CD Soundmachine

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06/04/2010

United Kingdom

United Kingdom

Good for audio books

Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Een zeer goed product voor de prijs!

Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!

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