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Descatalogado
Disfruta de tu música vayas donde vayas
Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
Plata
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
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Esta reseña se realizó para AZ102S CD Soundmachine
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debbie
06/04/2010
United Kingdom
Good for audio books
Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips
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Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
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