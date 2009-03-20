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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ1047/12

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

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Disfruta de tu música vayas donde vayas

  • MP3-CD

  • Cinta

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

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Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Especificaciones técnicas

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